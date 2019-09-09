Sincan hayvanat bahçesi yeni üyelerine kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'ne aralarında yeni doğan rakun, pamuk başlı tamarin maymunu ve Ankara kedisi yavrusunun yer aldığı yeni üyeler katıldı.

Yeni doğan yavrular için barınak koşullarının uygun hale getirildiği Hayvanat Bahçesi'nde en sevimli halleriyle Başkentlileri karşılayan minik yavrular, dünyaya yeni gelmenin heyecanını yaşıyor. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören Sincan Hayvanat Bahçesi'nde hayvan varlığı 815'e yükselirken, hayvan türü de 65'e ulaştı. Aynı zamanda Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan 5 rakun, 1 pamuk başlı tamarin maymunu ve 2 Ankara kedisi yavrusu ziyaretçilerini bekliyor.

YAVRULAR BAKICILARIN GÖZ BEBEĞİ OLDU

Doğal yaşamı desteklemek amacıyla nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan rakun, pamuk başlı tamarin maymunu ve Ankara kedisinin minik yavruları bakıcıların göz bebeği oldu. Barınaklardaki hayvan türlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte gerekli genişletme, bakım-onarım ve zemin düzenleme çalışması yaptıklarını belirten Sincan Hayvanat Bahçesi yetkilileri, "Nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunu sağlayabilecek donanıma ve B sınıfı ruhsata sahibiz. Hayvanat Bahçesi'ne 6 ay önce gelen pamuk başlı tamarin maymunundan ilk kez yavru almanın sevincini yaşıyoruz. 5 tane de yavru rakun dünyaya geldi. Hepsi birbirinden sağlıklı. Yeni doğan yavrulara vatandaşların ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Ankaralıları ve Ankara'yı ziyarete gelen tüm vatandaşlarımızı Sincan Hayvan Bahçesi'ni ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.