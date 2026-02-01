Sincan-Yenikent Demiryolu Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sincan-Yenikent Demiryolu Projesi

01.02.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, demiryolu projesiyle Başkentray'ı Yenikent'e entegre edecek ve yük taşımacılığını artıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi tamamlandığında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. OSB ve Yenikent'e entegre edeceklerini belirterek, "Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yapımı süren projedeki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Projeyle, Başkentray Banliyö Hattı'nı Yenikent'e uzatacaklarını aktaran Uraloğlu, Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu, toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacaklarını bildirdi. Böylece, Ankara'da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralayacaklarına işaret eden Uraloğlu, toplamda 16 kilometre uzunluğunda bir güzergah inşa ettiklerini kaydetti. Proje kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçireceklerine değindi.

Uraloğlu, Sincan-Yenikent arasında çift hatlı bir demir yolu yaptıklarının altını çizerek, Başkentray Banliyö Hattı kapsamında, Kayaş-Sincan arasında toplam 24 istasyon bulunduğunu vurguladı. Sincan'dan Yenikent'e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında 3 yeni istasyon kurduklarını aktaran Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. OSB ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesi artacak, ekonomiye katkı sağlanacak"

Projede yüzde 95'lik bir ilerleme kaydettiklerini bildiren Uraloğlu, inşa edilen 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 aç-kapa tünelindeki işler ile toplam 475 metre uzunluğundaki 5 köprünün inşasının yüzde 100'ünü tamamladıklarını belirtti.

Uraloğlu, sahada 291 personel ve 127 makineyle aralıksız çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Altyapı ve üstyapı işlerimizi, bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yaklaşımla, hem Ankara'mıza hem de ülkemize durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkanı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sincan-Yenikent Demiryolu Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 16:00:29. #7.11#
SON DAKİKA: Sincan-Yenikent Demiryolu Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.