Sincik-Malatya Karayolu Kar Nedeniyle İki Haftada 8 Kez Kapandı

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THY Birçok Seferini İptal Etti

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi