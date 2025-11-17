Sındırgı'da 3.7 ve 4.0 Büyüklüğünde İki Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sındırgı'da 3.7 ve 4.0 Büyüklüğünde İki Deprem

Sındırgı\'da 3.7 ve 4.0 Büyüklüğünde İki Deprem
17.11.2025 04:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde iki deprem meydana geldi, olumsuz bir durum yaşanmadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 dakika arayla 3.7 ve 4.0 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.07'de 3.7 ve 03.17'de 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

10 DAKİKA ARAYLA GERÇEKLEŞTİ

İlk deprem zeminden 7 kilometre, 10 dakika sonra meydana gelen ikinci deprem ise 6 kilometre derinlikte meydana geldi. İlçede ve hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Sındırgı, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da 3.7 ve 4.0 Büyüklüğünde İki Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Yer: Çorum Otostopla bindiği araç mezarı oldu Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Şanlıurfa’da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı
Dur ihtarına uymadı, kaza yaptı Araçtan 9 göçmen çıktı Dur ihtarına uymadı, kaza yaptı! Araçtan 9 göçmen çıktı

07:29
Galatasaray’a Osimhen’den çok kötü haber
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
23:45
3 şehirde alarm 100’den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
23:35
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
21:58
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
20:13
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama
20:03
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 07:32:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Sındırgı'da 3.7 ve 4.0 Büyüklüğünde İki Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.