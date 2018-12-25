Sındırgı'da Çanakkale Destanı Müzesi Açıldı

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, meclis üyelerinin yanı sıra daire amirleri ve siyasilerin katıldığı törende 'Çanakkale Gezici Müzesi' kurdele kesimiyle ziyarete açıldı.

Protokol konuşmaları öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ge3libolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Klavuzu Ali Murat Kalegil tarafından müze ve içerisinde yer alanlara ati bilgilendirme yapıldı.

Sergide Çanakkale'de savaşan askerlere ait eşyalar, savaş malzemeleri, savaşa ait görsel malzemeler, anlatım tablolarının yer aldığını dile getiren Belediye Başkanı Ekrem Yavaş katkı sağlayan kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve derneklere teşekkür ederek, "Atalarımızın vatan savunmasında nasıl bir kahramanlık sergilediğini, gençlerimizin görsel bir zenginlik içinde görmelerini çok önemsiyorum. Burada o günkü mücadeleyi anlatan o günkü ruh halini bizlere yaşatmaya çalışan bir estanteneler olacak.

Bugünlere hangi zorluklar ve fedakârlıklarla geldiğimizi göstermesi açısından son derece güzel bir sergi olacak. Tüm vatandaşları sergiye davet ediyoruz. Bizler her fırsatta vatandaşlarımızı ecdadımızla buluşturuyoruz. Bugüne kadar beş bine yakın vatandaşımızı Çanakkale'ye Şehitlik ziyaretlerine götürdük. Tiyatro oyunları, seminerler ve müzeler ile oralara gidemeyen vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin de bu ruh halini yakından görmelerini, yaşamalarını arzu ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın konuşmasından sonra kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ise bu etkinliklerin hazırlanmasında katkı sağlayan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve Belediye personeline çok teşekkür etti. Kaymakam Oktay " Çanakkale Destanı unutulmaması gereken bir zafer. Tarihe ışık tutmak, gelecek nesillere aktarmak önemli bir hadise. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum." Dedi.

Açılış kurdelesi çocuklar tarafından kesildi. Kurdele kesiminden sonra heyet Çanakkale Müzesini gezdi. Çanakkale Müzesi öğrenciler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Gezici müze 29 Aralık Cumartesi gününe kadar Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak.