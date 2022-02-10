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Sinema - Evlen Benimle - Son Dakika

Sinema - Evlen Benimle

10.02.2022 10:21

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

"Evlen Benimle"

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman ve Chloe Coleman'ın başrollerinde oynadığı "Evlen Benimle", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Yönetmen koltuğunda Kat Coiro'nun oturduğu filmde Lopez, müziğin süper starı Kat Valdez rolünde, Owen Wilson ise matematik öğretmeni Charlie Gilbert rolünde, evlenmeye ve birbirlerini daha sonra tanımaya karar veren iki yabancıyı canlandırıyorlar.

Sinema - Evlen Benimle
Sinema - Evlen Benimle
Sinema - Evlen Benimle

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Jennifer Lopez, Owen Wilson, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - Evlen Benimle - Son Dakika


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