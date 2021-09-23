Sinema - Gölgeler İçinde - Son Dakika

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Erdem Tepegöz'ün yönettiği ve Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz ile Emrullah Çakay'ın oynadığı "Gölgeler İçinde" filmi bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Yönetmenin Gürcistan'da bir maden kasabasında 5 haftada çektiği bağımsız bilim kurgu filmi, distopik bir dünyaya kuşkucu bakışlarla yaklaşıyor.

Zamansız ve mekansız bir hikayeyi sinemaseverlerle buluşturan yapım, ilkel bir teknolojiyle yönetilen bir fabrika bölgesinde, emirlere ve kameraların takibine boyun eğerek köle gibi çalışan işçileri ele alıyor.