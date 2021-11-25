Sinema - Gucci Ailesi - Son Dakika

Roberto Bentivegna ve Becky Johnston senaryosunu birlikte yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Dariusz Wolski yaptı.

Ridley Scott 'ın yönettiği film, 1980'lerde aile içi anlaşmazlıkları iyice ayyuka çıkan moda devi Gucci ailesini ve 1995 yılında Maurizio Gucci'nin öldürülmesine kadar varan skandalları konu ediniyor.

Türkiye 'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.

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