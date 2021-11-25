Sinema - Gucci Ailesi - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.
Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Salma Hayek'in başrollerinde oynadığı "Gucci Ailesi" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Ridley Scott'ın yönettiği film, 1980'lerde aile içi anlaşmazlıkları iyice ayyuka çıkan moda devi Gucci ailesini ve 1995 yılında Maurizio Gucci'nin öldürülmesine kadar varan skandalları konu ediniyor.
Roberto Bentivegna ve Becky Johnston senaryosunu birlikte yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Dariusz Wolski yaptı.
Kaynak: AA
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