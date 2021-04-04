Sinema Konuşmaları'nda "BluTV ve Yapım Hikayesi: Bonkis" ele alındı - Son Dakika

Sinema Konuşmaları'nda "BluTV ve Yapım Hikayesi: Bonkis" ele alındı

04.04.2021 10:25
Sinema Konuşmaları'nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" bünyesindeki "Sinema Konuşmaları" programı başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" bünyesindeki "Sinema Konuşmaları" programı başladı.

Programda bu yıl, dijital platformlar, dizi ve film yapım hikayeleri, post-prodüksiyon ve güçlü kadın karakter yazımı gibi sektörün farklı konuları ele alınıyor.

İKSV YouTube sayfasından canlı olarak çevrim içi gerçekleştirilen "Dijital Platformlarla Tanışalım" başlıklı etkinliğin ilkinde "BluTV ve Yapım Hikayesi: Bonkis" başlıklı söyleşi yapıldı.

Yapımcı Engin Palabıyık'ın yönettiği söyleşide, yönetmen Emre Erdoğdu, BluTv içerik editörü Deniz Şaşmaz Oflaz ve oyuncu- yazar Deniz Tezuysal konuşmacı olarak yer aldı.

"Her şeyin özü onu en samimi haliyle yapmak"

Blu Tv içerik editörü Deniz Şaşmaz Oflaz BluTv kurulurken her şeyi farklı yapmaya çalıştıklarını ve projeler bağlamında herkese kapılarını açtıklarını söyledi.

Belirli yapım şirketleri ve oyuncularla çalışmadıklarını vurgulayan Oflaz, şöyle devam etti:

"Bizim özel yapımlarımıza dönüp baktığınızda bir tiyatrodan, kısa filmden yola çıkılarak uyarlanmış diziler var. Hayatında hiç televizyona iş yapmamış, tamamen sinema yönetmenliği yapmış birçok insanla da çalıştık. Tabii ki yapım şirketlerinden gelen projeleri de değerlendiriyoruz ama biz bu süreçte aslında kendimizi de geliştirdik. Bir sunum dosyası içinde neleri istiyoruz, neleri koyarsak daha düzgün bir şekilde ilerleriz ve daha doğru bir geri dönüş yaparız gibi kendimizi oralarda geliştirmeye çalıştık."

Oflaz, başvuran projeler için çok detaylı bir dosya istediklerini belirterek, bazen beğendikleri hikayelere proje geliştirme desteği verdiklerini aktardı.

BluTv'de 22 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak olan "Yeşilçam" dizisini kendi fikirlerinden yola çıkarak hazırladıklarını dile getiren Oflaz, süreci Levent Cantek'le yönettiklerini ifade etti.

Deniz Şaşmaz Oflaz, bu coğrafyada hala anlatılmayan bir sürü hikaye olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hep aynı hikayeler anlatılıyor. 'Sıfır Bir' devamında 'Sokağın Çocukları' gibi işler aslında bizim coğrafyamızda ve bu dizilerde biz kendimizi yerel bir konuma getirdik. 'Mümkün olduğu kadar samimi, lokal, kendi coğrafyamızın hikayesini anlatmak isteyeceğiz ve bunu yaparken de bazı türleri deneyeceğiz' dedik. Çünkü genelde tek tip üzerinden gidiliyor. Bugün baktığınızda BluTv'de Türkiye'nin ilk korku dizisi var, 'Sahipli' diye. Başarılı oldu veya olmadı tartışılabilir ama oradaki çıkış noktamız da aslında sinemada çok gişe yapan ve korku türü konusunda uzmanlığı olan Alper Mestçi'yle yola çıkmaktı. Yani bunları deneyerek, aslında kendimize alan açtık. Kendimize alan açmasaydık, biz de tekrara düşen bir noktaya gelirdik. Aynı şekilde bunu sadece dizi tarafında değil, belgesel türünde de çok fazla televizyonda bulamayacağınız ama insana dair, bizim coğrafyamıza dair merak konusu olabilecek, bazen çok işlenilmeyen yerleri de aldık. Sonunda karşılıklarını gördük. Gerçekten bu tarz projeler yaparak herkese dokunduk. Her şeyin özü de aslında onu en samimi haliyle yapmak."

"Sinemacıların, üreticilerin olmayan bir pastanın peşinden gitmesi lazım"

"Bonkis" dizisinin yönetmeni Emre Erdoğdu ise Türkiye'de genelde vasat işler yapıldığı yorumunu yaparak, "Bir türlü vasatlığı aşamıyoruz. Bunun için sürekli bahanelerimiz var. Üretici insanlardan yola çıkmak lazım, platformlardan değil. 'Biz de dizi yapalım' diyerek, ortada bir küçük pasta var ve bu pastadan pay almaya çalışan insanlara dönüşüyoruz. Halbuki piyasa çok yetersiz. Oradaki pastayla hiçbirimiz doymayız. O yüzden sinemacıların, üreticilerin olmayan bir pastanın peşinden gitmesi lazım. Çünkü bir dijital platform dediğimiz şey, daha yeni oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, şunları söyledi:

"10 kişinin söylediği şey iyi fikir olamaz. Çoğunluk kötüdür. O yüzden de bizim projelerimizde her birimizin çarpışması lazım. Uyumlanmak için bir çabaya düşmemiz lazım. Bütün üreticiler sanki hepimiz yan yana gelmişiz, seyirciyi şaşırtmamaya çalışıyoruz. Halbuki bizim işimiz seyirciyi şaşırtmak. Olmayan bir şeyi üretmek. Bir şeyin yurt dışından versiyonunu yapamazsınız. Varoluştan bahseden bir dizinin neden kopyasını yapasın ki. İşler böyle yürümeyecek."

Erdoğdu, Türkiye'nin dizi geçmişinin muhteşem olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Bizimkiler'i Jim Jarmusch mu çekti ya da başka biri anlamıyoruz. Muhteşem bir dizi ya da 'Yeditepe İstanbul'. Bu dizinin senaristinin yaptığı şeyin dünya üzerinde bir örneği olamaz. Kentsel dönüşümle, İstanbul'daki insan dönüşümünü 40 bölümde muhteşem bir edebiyatla anlatan ve TRT'de inanılmaz derecede izlenmiş bir dizi. Biz zaten dizi üretebilen insanlarız. Bizim bu işe baştan başlamamız gerekiyor. Zaten şu anda sıfır noktasındayız. Benim zorlandığım şey açıkçası bu kafamızdaki etiketleri yok etmek oldu. Her şeyin kestirildiği, seyircisinin bile kim olduğunu tahmin ettiğimiz işlerin başarısı her zaman belirli bir yerde kalır. Bizi 10 üzerinden 10'u vadedecek projelere, sonunda batma ihtimali olacak projelere eğilmemiz lazım ve o batma ihtimaline kör gözle bakmamız lazım."

Söyleşide BluTv'de yayınlanan ve ilk senaryo deneyimini gerçekleştirdiği "Bonkis" dizisine ilişkin açıklamalarda bulunan dizinin senaristi ve baş karakteri Deniz Tezuysal ise dizinin kendisi için zorlu ve çok eğlenceli bir yolculuk olduğunu söyledi.

Tezuysal, projenin yaklaşık 3 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, dizinin yönetmen Emre Erdoğdu ile fikirler konusunda çok iyi anlaştıklarını ve bu konuda şanslı olduğunu ifade etti.

"Bonkis" dizisinde bir yandan "Bonkis" adını verdiği kafesini ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da ilişki durumu ve geçmiş ilişkileri tarafından köşeye sıkıştırılan, hayalperest ve inatçı Deniz karakterinin trajikomik hikayesini anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Tezuysal'ın yanı sıra Vildan Atasever, Öykü Naz Altay, Sergen Deveci, Burak Sevinç, Serhat Parıl, Lale Mansur ve Cem Emüler yer alıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Sinema, BluTV, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema Konuşmaları'nda 'BluTV ve Yapım Hikayesi: Bonkis' ele alındı - Son Dakika


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