Sinema - Korku Kapanı: Başlangıç - Son Dakika

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

"Korku Kapanı: Başlangıç"

Mike P. Nelson'un yönettiği ve Charlotte Vega, Adain Bradley, Bill Sage ile Emma Dumant'un oynadığı "Korku Kapanı: Başlangıç" da bu hafta vizyona girecek filmler arasında.

En temel insani korkuları su yüzüne çıkaran, Resident Evil'ın yapımcıları ve serinin ilk filminin senaristinin iş birliğiyle izleyiciyle buluşan korku filmi, New Yorklu 6 yakın arkadaşın Batı Virginia dağlarına doğru yürüyüş gezisi yaptığında, farkında olmadan The Foundation olarak bilinen vahşi bir mezhep tarafından ele geçirilmesini konu alıyor.