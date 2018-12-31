Sinema-Psikiyatri Seminerleri Ocak Ayında Devam Ediyor

9 Ocak'ta yönetmen Kıvanç Sezer'in "Babamın Kanatları" film gösterimi ile başlayacak etkinlik, "Yabancılaşma: Öldürmeyen Yabancılaşma Çürütür"başlığı altında Arzu Çevikalp (Oturum Başkanı), İshak Saygılı, Kıvanç Sezer ve Kübra Kip'in katılımıyla gerçekleşecek tartışma ile devam edecek.

Seminer serisi kapsamında 9 Ocak – 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında farklı konu başlıklarıyla toplam 5 oturum yapılacak.

Sinema - Psikiyatri Seminerleri

9 OCAK 2019 ÇARŞAMBA/ YABANCILAŞMA: ÖLDÜRMEYEN YABANCILAŞMA ÇÜRÜTÜR

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Babamın Kanatları/ Yön: Kıvanç Sezer/

Dağıtımcı: M3 Film/ Yapımcı: Soner Alper

19.45 – 21.15 Tartışma: Arzu Çevikalp (Oturum Başkanı), İshak Saygılı, Kıvanç Sezer, Kübra Kip

13 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA/ RUHSAL TRAVMA: RUHA İNEN EN BÜYÜK DARBE

18.00 – 19.30 Film gösterimi: İftarlık Gazoz/ Yön: Yüksel Aksu/ Dağıtımcı: CGV Mars

Dağıtım/ Yapımcı: Yüksel Aksu, Elif Dağdeviren, Muzaffer Yıldırım

19.45 – 21.15 Tartışma: Prof. Dr. Emin Önder (Oturum Başkanı), Dr. Agâh Aydın, Yüksel Aksu, Prof. Dr. Gülseren Yücel

13 MART 2019 ÇARŞAMBA/ KAYIP, AZALTIR MI?

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Kelebekler/ Yön: Tolga Karaçelik/ Dağıtımcı: Chantier

Films/ Yapımcı: Tolga Karaçelik, Kerem Bürsin, Metin Anter, Nedim Anter, Diloy Gülün

19.45 – 21.15 Tartışma: Selin Yılmaz (Oturum Başkanı), Prof. Dr. Doğan Şahin,

Prof. Dr. Tamer Aker, Tolga Karaçelik

10 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA/ MERAK: KENTLERDEKİ YAŞAM MERAKI

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Paris'te Gece Yarısı/ Yön: Woody Allen/ Dağıtımcı: Chantier Films

19.45 – 21.15 Tartışma: Melis Zararsız (Oturum Başkanı), Dr. Serpil Vargel, Dr. Hakan Karaş

8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA/ SIR: BİZ Mİ SIRRI, SIR MI BİZİ SAKLIYOR?

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Sofra Sırları/ Yön: Ümit Ünal/ Dağıtımcı: Chantier Films

19.45 – 21.15 Tartışma: Tan Tolga Demirci (Oturum Başkanı), Ümit Ünal, Demet Evgar,

Prof. Dr. Kültegin Ögel, Banu Bülbül