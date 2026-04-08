Sinemada \'\'sınırsız mısır\'\' duyurusu yapıldı! Sonrası çok enteresan

Bir sinema işletmesinin müşteri çekmek amacıyla başlattığı “sınırsız mısır” kampanyası, kelimenin tam anlamıyla amacına ulaştı ancak ortaya çıkan görüntüler işletmecilerin bile hayal gücünü zorladı.

SAKLAMA KABI İLE MISIR ALMAYA GİTTİ

Kampanya duyurusunu fırsat bilen bir sinemaseverin, standart mısır kutularını reddederek yanında getirdiği devasa saklama kabıyla gişeye gelmesi günün en çok konuşulan olayı oldu. Çevredeki vatandaşlar ve çalışaanların şaşkın bakışları ve gülümsemeleri arasında dev kabını ağzına kadar taze patlamış mısırla doldurtan izleyici, o anları kayda alan arkadaşı sayesinde bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Görevlilerin şaşkınlığına rağmen geri adım atmayan yaratıcı izleyici, "sınırsız" ibaresinin sınırlarını sonuna kadar zorladı.

FARKLI YORUMLARA NEDEN OLDU

Kısa sürede viral olan görüntüler, "Kampanyayı hakkıyla değerlendirmek budur" ve "İşletmenin kâr marjı tehlikede" gibi esprili yorumları da beraberinde getirdi.