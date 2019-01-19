Sinemayla 60 Yaşında Tanıştılar
1 saat önce
Sinemayla 60 yaşında tanıştılarTOKAT - Tokat'ta 60 yaşın üstündeki 25 kişi ilk kez sinema ile tanışarak sinema salonunda film izlemenin heyecanını yaşadı.
Sinemayla 60 yaşında tanıştılar
TOKAT - Tokat
'ta 60 yaşın üstündeki 25 kişi ilk kez sinema ile tanışarak sinema salonunda film izlemenin heyecanını yaşadı.
Tokat'ın Almus
İlçesine bağlı Çevreli
Beldesinde ikamet eden yaşlılar, Gönüllü İyilik Elçileri isimli grup tarafından düzenlenen etkinlikle ilk defa sinemaya gitti. Çevreli'den minibüsle il merkezine eşleri ile birlikte gelen yaşlılar sinema salonu girişinde konfeti ile karşılandı. Sinema salonunda patlamış mısır ikram edilen yaşlılar 'Şampiyon' filmini izledi. Çevreli Beldesi sakinlerinden Ahmet Eymur (63), ilk defa sinemada film izlediğini ifade ederek, "Sinema filmi izlemeye geleceğimizi duyduğumuzda heyecanlandık. Biz çocukluğumuzu yaşayamadık. Bizler hayvancılıkla uğraştık, sinema nedir bilmiyorduk. 60 yaşımızı geçtik inşallah sinema filmi izleyeceğiz" dedi.
Çevreli Belde Belediye Başkanı Ercan Gürer, hayatında ilk defa sinemaya gelenlerin farklı bir heyecan yaşadığını söyledi. Yaşları ortalama olarak 60 yaşında olan 25 kişinin ilk defa sinema filmi izlediğini ifade eden Gürer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Tokat Gönüllü İyilik Elçilerinin ilk etkinliğini yaptığını ifade eden Fatma Esin
Tuna, amaçların maddi değil manevi dokunuşlarla mutluluklar vermek olduğunu kaydetti. Ücretsiz olarak film izleyen yaşlılara Tokat Belediyesi
öğle yemeği ikram etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:17 Kaynak: İHA
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