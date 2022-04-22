Singapur'da idam cezasına çarptırılan zihinsel engelli Malezyalının iadesi talep edildi - Son Dakika
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Singapur'da idam cezasına çarptırılan zihinsel engelli Malezyalının iadesi talep edildi

22.04.2022 16:26
Singapur'da idam cezasına çarptırılan zihinsel engelli Malezyalının iadesi talep edildi

KUALA Singapur'da zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalının idam cezasına çarptırılmasına tepki gösteren insan hakları grupları, Malezya İçişleri Bakanlığından mahkumun ülkeye iadesi için girişimde bulunmasını talep etti.

KUALA Singapur'da zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalının idam cezasına çarptırılmasına tepki gösteren insan hakları grupları, Malezya İçişleri Bakanlığından mahkumun ülkeye iadesi için girişimde bulunmasını talep etti.

Malaymail'in haberine göre, idam cezasının kaldırılmasını savunan insan hakları grupları, İçişleri Bakanlığını 2012'de yürürlüğe giren Uluslararası Mahkumların Nakli Yasası kapsamında, gelecek hafta idam edilmesi beklenen Nagaenthran K. Dharmalingam'ı Singapur'dan Malezya'ya getirerek yetkisini kullanmaya çağırdı.

Ölüm Cezası Karşıtı Asya Ağı (ADPAN) Yürütme Koordinatörü Dobby Chew Chuan Yang, uluslararası mahkum transfer sürecinin İçişleri Bakanlığının yetkisi altında bulunduğunu ve bunun gelecek hafta idam edilmesi muhtemel Nagaenthran'ı ülkeye getirmek için son şans olduğunu ifade etti.

Dobby, mahkumun zihinsel engelli olduğunu ve buna dayanılarak ölüm cezasına mahkum edilemeyeceğini kaydetti.

Malezyalı idam mahkumunun kız kardeşi, uzun süredir devam eden temyiz davasının da olumsuz sonuçlanmasının ardından kardeşinin gelecek hafta idam edileceğini söylemişti.

Güvenlik güçlerince 10 yıldan fazla süre önce üzerinde eroin paketi ele geçirilen Nagaenthran K. Dharmalingam, Singapur'daki sert uyuşturucuyla mücadele yasaları uyarınca ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Sanığın ölüm cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi talebi olumsuz sonuçlanmış, geçen yıl yapılan devlet başkanı affına yönelik başvuru da reddedilmişti.

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İnsan Hakları, Singapur, Malezya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur'da idam cezasına çarptırılan zihinsel engelli Malezyalının iadesi talep edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Singapur'da idam cezasına çarptırılan zihinsel engelli Malezyalının iadesi talep edildi - Son Dakika
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