Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı - Son Dakika

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 36 bini geçtiği bildirildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 36 bini geçtiği bildirildi. Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 569 Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi. Yeni vakalarla 5,6 milyon nüfuslu ada ülkesinde toplam vaka sayısı 36 bin 405'e çıktı. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi. Singapur'da kreşler, gündüz bakımevleri, üretim ve lojistik şirketleri, kuaförler, oto servisleri ve kitapçılar dün yeniden hizmete açılmıştı. Filipinler'de 359 yeni vaka saptandı Filipinler'de 24 saatte 359 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeni vaka ve ölümlerle, toplam vaka sayısı 18 bin 997'ye, can kaybı sayısı 966'ya ulaştı. Ülke bugünden itibaren hava sahasını açarken, iç hat uçuşları yeniden başlatıldı. - Tayland'da 1 yeni vaka Öte yandan bölge ülkelerinden Tayland'da ise son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi. Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre ülkede virüs nedeniyle yeni ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 3 bin 84'e çıktı. Tayland'da bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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