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Singapur'da Kripto Para Şirketlerine Sıkı Düzenlemeler - Son Dakika
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Singapur'da Kripto Para Şirketlerine Sıkı Düzenlemeler

Singapur\'da Kripto Para Şirketlerine Sıkı Düzenlemeler

Singapur Para Otoritesi (MAS), kripto para birimleri ve dijital ödeme belirteçleri (DPT) sunan şirketlere yönelik düzenlemeleri sıkılaştırıyor. Bu yeni düzenlemeler, DPT'lerin saklanması, iletiminin kolaylaştırılması ve Singapur dışındaki para transferlerini içeriyor. MAS, bu değişikliklerle kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kullanıcı koruması ile ilgili gereklilikler getirme yetkisi kazanıyor.

02.04.2024 10:56  Güncelleme: 11:01
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Singapur Para Otoritesi (MAS), kripto para birimleri ve dijital ödeme belirteçleri (DPT) sunan şirketlere yönelik düzenlemeleri sıkılaştırıyor.

Singapur'dan Sıkı Düzenlemeler

Singapur'da kripto para birimleri ve dijital ödeme belirteçleri (DPT) sunan şirketlere yönelik düzenlemeler sıkılaştırılıyor. Singapur Para Otoritesi (MAS), Ödeme Hizmetleri Yasası'nda ve ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerle düzenlenen ödeme hizmetlerinin kapsamını genişlettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu değişikliklerin 4 Nisan itibarıyla kademeli olarak uygulamaya konulması planlanıyor. MAS, bu yeni düzenlemelerin DPT'lerin saklanması, iletiminin kolaylaştırılması ve Singapur dışındaki para transferlerini içereceğini belirtti.

MAS bu değişikliklerle DPT hizmet sağlayıcılarına yönelik kara para aklama, terörizmin finansmanı, kullanıcı koruması ve finansal istikrar ile ilgili gereklilikler getirme yetkisi kazanıyor. Bu genişletilmiş düzenlemeler altında faaliyet gösteren şirketlere, düzenleyiciye 30 gün içinde bilgi verme ve 4 Nisan'dan itibaren altı ay içerisinde lisans için başvurma zorunluluğu getiriliyor.

Sektör uzmanları, bu düzenlemenin 2021'den bu yana hazırlık aşamasında olduğunu ve Singapur'daki kripto saklama hizmetleri sunan şirketlere beklenen düzenleyici netliği sağladığını ifade ediyor. Bununla birlikte uzmanlar, yapılan değişikliklerin piyasada beklenen bir durum olduğu ve bazı kripto borsalarının veya firmalarının Singapur piyasasından çekilme kararlarını önceden almış olabilecekleri belirtiliyor.

MAS tarafından yayınlanan bir kılavuzda, DPT hizmet sağlayıcılarının alması gereken tüketici koruma önlemleri detaylandırılıyor. Bu önlemler arasında müşteri varlıklarının ayrıştırılması, detaylı defter ve kayıt tutma zorunluluğu ve müşteri varlıklarının güvenliği ve bütünlüğünün korunması bulunuyor. Son olarak yeni kılavuzun 4 Ekim'de yürürlüğe girmesi bekleniyor, bu da şirketlere ve tüketicilere yeni düzenlemelere uyum sağlama konusunda zaman tanıyor.

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SON DAKİKA: Singapur'da Kripto Para Şirketlerine Sıkı Düzenlemeler - Son Dakika
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