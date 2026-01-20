Singo Kronik Sakat Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Singo Kronik Sakat Değil

20.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Doktoru Yener İnce, Wilfried Singo'nun sakatlanmadığını ve kronik sakat olmadığını belirtti.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun, sakat alınmadığını ve kronik sakat olmadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray yarın saat 20.45'te evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile oynayacak. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, antrenmanda sakatlığı bulunan futbolcuların durumuyla ilgili basın mensuplarına bilgilendirme yaptı. Arda Ünyay'ın çok ciddi bir şeyi olmadığını söyleyen İnce, "Arka adalesinde hafif bir sakatlığı var. Kısa zamanda dönecek" diye konuştu. Gabriel Sara'nın antrenmanda bir pozisyon sonrasında sol dış yan bağında bir yırtık oluştuğunu ifade eden Yener ince, "Dış yan bağı yırtığı, uzun süreli bir sakatlık. Biz elimizde bu bağ sakatlıklarıyla ilgili imkanlar var. Buralarda teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Sara'yı idmanda deneyeceğiz. Riski çok düşük miktarda olacak. Ağrıyı tolere edebilirse oynatacağız. Hem iyileştireceğiz hem de oyuncudan faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

"Singo, kronik sakat değil"

Wilfried Singo'nun kronik sakat olmadığını vurgulayan İnce, "Bütün MR tetkikleri ortada. Büyük bir yalan. İlk sakatlığı, kas sakatlığı. Normalde aynı kas sakatlığından Lemina, Victor da oldu. Onlar da o sürelerde döndü. Singo'nun ikinci sakatlığının, ilk sakatlığıyla hiçbir ilgisi yok. Şimdi yaşadığımız sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Bunu da ilk gün açıkladık. Tip3 C dedim. İşin içine tendon girdiği zaman riski alabilirsiniz, oynatabilirsiniz ama daha büyük risk almış oluyorsunuz. Dünyada el verdiği bir yöntem varsa, biz onu bulur, oyuncuyu oynatırız. Singo, idmana da çıkacak. Büyük sprint anında oyuncunun 90 dakikalık maçta riski çok fazla. Yerinde Davinson Sanchez gibi sağlıklı bir oyuncu oynuyor. Neden risk alalım? Bu sakatlık risk almamızı en zorlaştıran bir sakatlık. Tendon sakatlığı olarak kabul edin. O yüzden de risk almamaya çalışıyoruz. Singo sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığıyla, ikinci sakatlığı arasında fark var. Yeri bile aynı yer değil. Bu oyuncu 37-38 km gibi yüksek hıza çıkıyor. Bu hızdayken bir şey yaşamamız gerekiyor. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Gün gün gidiyoruz. Gayet iyi durumda. Önümüzdeki 8-10 gün içerisinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine bakarak belki o zaman işimiz daha rahat olur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Singo Kronik Sakat Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:07:32. #7.11#
SON DAKİKA: Singo Kronik Sakat Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.