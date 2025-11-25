Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Pınaraltı Ortaokulu'nda 8'inci sınıfa giden 13 yaşındaki baran Yazgan, dün sabah sınıfta aniden rahatsızlandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, ardından Trabzon Farabi Hastanesine sevk edildi. Gece saatlerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından ailesi tarafından memleketi Van'a götürüldü.

"YAVRUMUZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Pınaraltı Mahallesi'nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.