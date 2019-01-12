- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın askeri uçaktan inişi ve karşılanması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın havalimanından ayrılması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın sınır birliğine gelişi
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan
'ın katılımıyla yapılan sınır güvenliği toplantısıdan detaylar Sınır hattında "önemli" toplantı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda Suriye
kuzeyindeki gelişmelerle, İdlib
'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalardaki son durum ele alındı
HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.