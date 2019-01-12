Son Dakika Haberleri: Sınır Hattında "Önemli" Toplantı

Sınır Hattında "Önemli" Toplantı

53 dakika önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askeri uçaktan inişi ve karşılanması Milli Savunma Bakanı Akar'ın havalimanından ayrılması Milli Savunma Bakanı Akar'ın sınır birliğine gelişi Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katılımıyla yapılan sınır güvenliği toplantısıdan...

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askeri uçaktan inişi ve karşılanması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın havalimanından ayrılması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın sınır birliğine gelişi
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katılımıyla yapılan sınır güvenliği toplantısıdan detaylar Sınır hattında "önemli" toplantı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda Suriye kuzeyindeki gelişmelerle, İdlib'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalardaki son durum ele alındı

HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi

Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:16:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır Hattında "Önemli" Toplantı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]