Son Dakika Haberleri: Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası yakalandı
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Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası yakalandı

29 dakika önce

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası yakalandı, System.String[]

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk vatandaşı H.G'nin kullandığı tırda arama yapıldı.

Aramada aracın dorse kısmındaki sol yemek dolabında pizza kutularının içine gizlenmiş 2 bin 500 su kaplumbağası bulundu.

Kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.

H.G hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen su kaplumbağalarının gümrüklenmiş değerinin 141 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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