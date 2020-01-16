Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Mısır'ın AA çalışanlarını rehin alması kabul edilemez - Son Dakika
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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Mısır'ın AA çalışanlarını rehin alması kabul edilemez

7 saat önce

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak gazetecileri rehin alması ve diplomatik anlaşmazlıkta bir silah olarak kullanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Mısır'ın AA çalışanlarını rehin alması kabul edilemez, System.String[]

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak gazetecileri rehin alması ve diplomatik anlaşmazlıkta bir silah olarak kullanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Merkezi Paris'te bulunan RSF'in Twitter mesajında, hükümetlerin çoğulculuğu ve eleştiriyi kısıtlamak için gazeteciler hakkında düzmece suçlamalarda bulunmaması gereğinin altı çizildi.

RSF, "Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak gazetecileri diplomatik anlaşmazlıkta bir silah olarak kullanması ve rehin alması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Baskının nedeni açıklanmamıştı.

Anadolu Ajansı, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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