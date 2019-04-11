Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

Sınıra Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

52 dakika önce

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan çok sayıda zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:48 Kaynak: İHA
Hatay, Komando, TSK, Suriye, Genel
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