Sınıra Komando Sevkiyatı
39 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından, Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı. Reyhanlı
ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:23 Kaynak: AA
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