Sinop'a Yeni Adalet Sarayı İhalesi

14.01.2026 13:35
Nazım Maviş, Sinop'ta yeni adalet sarayı ihalesinin 9 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentte yapılması planlanan yeni adalet sarayı binası için 9 Şubat'ta ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından 9 Şubat'ta ihalesi yapılacak yeni adalet sarayı binasının yer tesliminden itibaren 600 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

İhale ve yer teslim süreçlerinin ardından inşaatın başlayacağını aktaran Maviş, "Sinop'un adalet hizmetleri altyapısını güçlendirecek modern adalet sarayı, kentimize önemli bir kazanım olacaktır. Bu hizmetin kentimize kazandırılmasındaki katkılarından ötürü Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

