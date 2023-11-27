Sinop Ayancık'ta Dev Dalgalar İskele Meydanında Zarara Yol Açtı

Sinop'un Ayancık ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli fırtına ile birlikte sahilde oluşan dev dalgalar, iskele meydanındaki bazı iş yerlerinde zarara neden oldu.

İlçede sahilde bulunan bazı işletmelerde hasar oluşurken, belediye ekipleri dev dalgalarla sürüklenen plaj kabinlerini bulunduğu yerden alarak güvenli alana götürdü.

İlçe sahilinde dev dalgaların uğrattığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. İskele Meydanı ve Hakan Ünsal Caddesi yolu dev dalgaların getirdiği taş ve molozlar yığınına dönüştü. Belediye ekipleri, sabah saatlerinde etkisini kaybeden dev dalgaların ardından sahilde temizlik çalışmasına başladı. - SİNOP