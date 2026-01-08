Sinop Havalimanı'nda Trafik Artışı - Son Dakika
Sinop Havalimanı'nda Trafik Artışı

08.01.2026 13:45
2025'te yolcu sayısı 116 bin 256, uçuş 1.160, yük ise 1 milyon kg'a ulaştı.

Sinop Havalimanı'nda 2025 yılında yolcu, uçuş ve yük trafiğinde dikkat çekici artış yaşandı.

Açıklanan verilere göre, 2024 yılında Sinop Havalimanı'nı toplam 93 bin 67 yolcu kullanırken, yıl boyunca 953 uçuş gerçekleştirildi. Aynı dönemde havalimanı üzerinden 844 bin 578 kilogram yük taşındı. 2025 yılı verileri ise Sinop Havalimanı'ndaki hareketliliğin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Buna göre, 2025 yılında havalimanını kullanan yolcu sayısı 116 bin 256'ya yükselirken, uçuş trafiği 1.160 sefer olarak kayıtlara geçti. Taşınan yük miktarı da 1 milyon 17 bin 311 kilogram olarak gerçekleşti.

Sinop Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, tüm kalemlerde yaşanan artışın, Sinop'un hava ulaşımına olan talebinin yükseldiğini, ilin turizm potansiyelinin her geçen yıl daha fazla ön plana çıktığını ve ulaşım altyapısındaki gelişmelerin olumlu sonuç verdiğini gösterdiği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

