Sinop'ta 39,5 milyon lira hibe desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sinop'ta 39,5 milyon lira hibe desteği

Sinop\'ta 39,5 milyon lira hibe desteği
10.02.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IPARD III Programı kapsamında Sinop'ta 4 projeye toplam 39,5 milyon lira hibe verilecek.

Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında 4 projeye 39,5 milyon lira hibe desteği verilecek.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik toplantı salonunda hibe desteği almaya hak kazanan proje sahipleriyle bir araya geldi.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, IPARD programı çerçevesinde kentte desteklenen proje sayısının 12'ye ulaştığını söyledi.

Projelerin önemli bölümünün kadın girişimciler tarafından hayata geçirildiğini aktaran Özarslan, "Önümüzdeki dönemde yeni çağrılarla desteklerin daha da artmasını, daha fazla yatırımın hayata geçmesini, daha çok insanımıza iş kapısı açılmasını hedefliyoruz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, TKDK teşkilatımıza, yatırımcılarımıza, kooperatiflerimize ve projeleriyle Sinop'umuza değer katan girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Bu yatırımların ilimize, ilçelerimize, köylerimize, üretime, istihdama ve berekete dönüşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özarslan, konuşmasının ardından TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ve yatırımcılarla 4 projeye 39,5 milyon lira hibe verilecek projelerin protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hibe Desteği, Ekonomi, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 39,5 milyon lira hibe desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü Ordu’dan tekne almak için gelmiş Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyareti Avustralya’yı karıştırdı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:26:53. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta 39,5 milyon lira hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.