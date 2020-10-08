Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası - Son Dakika

Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası

08.10.2020 15:42
Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası, System.String[]

Sinop'ta yaklaşık 4 milyon liraya mal olan topraksız çilek tesisi hizmete girdi.

Sinop'ta yaklaşık 4 milyon liraya mal olan topraksız çilek tesisi hizmete girdi.

İstanbullu yatırımcı Yasin Güngör tarafından Mertoğlu köyü'nde yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulan Dora çilek serasında Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel madde ile topraksız çilek üretimime başlandı.

Çilek serası danışmanı Fatih Özavcı Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel maddede yetiştirdiği çilekten yılda 4-5 kez ürün almayı hedeflediklerini ve ilk yıl 120 ile 150 ton arasında çilek almayı düşündüklerini söyledi.

Özavcı yaptığı açıklamada, "Burada topraksız tarımda çilek üretimi için 7,5 dönümlük bir tesisi inşa ettik. Bu tesisin içerisinde yaklaşık olarak 140 bin adet fide dikmeye hedefliyoruz. Buradaki amacımız topraktaki verimden daha fazla verim alabilecek bir ortam oluşturarak çileğin yetiştirilme şartlarını uyarlayarak ülkemize ve milletimize daha verimli bir şekilde çilek üretimini göstermek. Buradaki amacımız her 1 metrede "coco peat" içerisine 10 -12 tane çilek fidelerini dikerek topraktaki verimin 2 katından fazlasını alıp tonaj olarak da maksimum 120 ile 150 ton arasında çilek almayı hedefliyoruz. Dünyada isterseniz kutuplarda bile çilek yetiştirebilirsiniz her bitkinin bir yetiştirilme şartı vardır çileğin yetiştirilme şartları ise 12 derece ile 12 derecenin üstünde 30 derecenin altında yüzde 50 nem ortamını sağlandığı güneşlenme indeksi üçün üstünde olan her yerde çilek yetiştirebilirsiniz. Buradaki bu yatırım yapmadan önce son 30 yıla ait hava raporlarına ve özellikle topraksız tarımda su analizi çok önemlidir önce su analizlerini ve son 30 yılın hava raporlarını aldıktan sonra buradaki yetişecek en uygun cinsi seçerek yatırıma başladık. Çilek her zaman verim verir dünyanın en hassas bitkisidir aynı zamanda en şımarık bitkisidir" dedi

Sinop'a istihdam alanı sağladığımız için mutluyuz diyen Özavcı: "Bu yatırıma yaklaşık olarak 4 milyon TL harcandı bu 4 milyon liralık yatırımın ne kadar sürede amorti edeceği, bir ikincisi de ne kadar kişiyi istihdam edeceği aslında çok önemli. Şu anda 53 kişi seramızda dikim yapıyor. Sinop da bir ilk yaşandı, burada insanlara çok farklı bir şey öğretilerek farklı bir aksiyon alıyoruz başarılı olması halinde İnşallah bu topraklarda daha fazla istihdam sağlanabilecek bunun gibi tesislerin olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Konuyla ilgili Mertoğlu köyü muhtarı Mustafa Ünal, " Türkiye'de binlerce sera var ama bu sistemde çalışan Türkiye'de ilk. Her şey tamamen elektronik sisteme bağlı olarak otomatik çalışan bir sistem. Köyümüz için Sinop için çok güzel bir yatırım. Köyümüzden en az 15 kişi 20 civarında kişi buradan ekmek parası kazanacak. Devletten herhangi bir destek yok yatırımcımız tamamen kendi imkanlarıyla devletten hiçbir destek almadan bu işi yaptı. Şu anda devletten yardım alabilmek gibi bir imkanı da yok, çünkü Sinop o prosedürlere girmiyormuş serada yapılmış olduğundan dolayı yapılmamış bir Seray'a destek veriyorlarmış. İnşallah bundan sonra böyle birisi müracaat da bulunursa böyle bir proje üretirse O zaman devlet destek verecekmiş. İyi bir yatırım Allah razı olsun. Devletimize köyümüze milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SİNOP

Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası
Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası
Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası
Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası
Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası
Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası
Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 7 dönümlük çilek serası - Son Dakika Ekonomi

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