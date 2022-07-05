Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı - Son Dakika
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Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı

05.07.2022 20:23

Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı Sinop'ta denizde çıkan cesedin 27 Haziran'da Kastamonu İnebolu'da sel sularına kapılan bir mezardan sürüklendiği tespit edildi.

Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı

SİNOP - Sinop'ta denizde çıkan cesedin 27 Haziran'da Kastamonu İnebolu'da sel sularına kapılan bir mezardan sürüklendiği tespit edildi.

Hafta sonu Sinop İnceburun mevkisinde denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu cansız bedenin Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü'nden Hacı Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Aydoğan, yaklaşık 14 ay önce vefat etmiş, mezarı ise 27 Haziran sel felaketinde sulara kapılarak kaybolmuştu.

Ailesinin teşhis ettiği cenazenin bozulmadığı görülürken Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi ile kimlik doğrulaması da yapıldı.

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Son dakika: Sinop'da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş Son dakika: Sinop'da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı - Son Dakika
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