Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak balıkçı teknesiyle karaya çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren ve yaşları küçük olduğu belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.