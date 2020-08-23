Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Boğulma tehlikesi geçiren ve yaşları küçük olduğu belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Sinop 'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:35

Kaynak: AA

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