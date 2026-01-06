Sinop'ta Emekliler Zam Oranına İsyan Etti

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip şehri Sinop'ta emekli yurttaşlar, aylıklarına yapılan zam oranına tepki gösterdi. Emekli Hüseyin Aydın, "Kemeri sıka sıka artık kemer kalmadı. Bak kemerlerim hep delik. Yeter artık yeter. Canımıza tak etti. Ben mutlu değilim abi. Mutlu kent Sinop bu değil. Konuşamıyor, korku var insanlarda. Onun için ben bir şey diyemiyorum artık. Emeklinin derdini anlatacak hiç durumum yok" dedi.

Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip şehri Sinop'ta emekliler verilen zam oranını eleştirdi. Geçim sıkıntısı çeken emekli vatandaşlardan Yusuf Yılmazer, "Yetmesi mümkün değil. İki tane simide 40 lira verdim. Para olmadığı için iki tane çay alamıyorum. Kiralara baz vurursak ne olacak ki? 6 ay emekli maaşını alacaksın, o parayı biriktireceksin, 2 ay kirada kalacaksın. Mümkün değil, yetmez" dedi.

Yurt dışında yaşayan emekli Mustafa Ahmet Ökten ise "Türkiye'nin durumu çok kötü" dedi. Ökten, şunları söyledi:

"Paranın olmadığı yerde hırsızlık olur, ahlaksızlık olur, fuhuş olur. Avustralya'da yaşıyorum, buraya gelmeyi hiç düşünmüyorum. Sadece şu parkı gez. Şu insanlar, ki çoğu emekli, yüzde 90'ını tanımıyorum, çay içiyorlar mı? Masaları bomboş, sadece oturuyor insanlar sohbet ediyor. Başka bir olay yok. Yani gerçekten feci. Türkiye'nin durumu çok kötü. Bu sadece benim düşüncem değil. Kim gelirse bu ülkeye bir daha gelmeyeceklerini söylüyorlar. Türkiye'nin feci olduğunu söylüyor. Bütün arkadaşlarım aynı görüşte. Çocuklarıma yalvarıyorum, evim var, gelmiyorlar."

"Yaşamaktansa ölmek daha iyi"

Emekli Hüseyin Aydın aylıklarına yapılan zamma şöyle tepki gösterdi:

"Vatandaş artık bitmiş durumda. Sokağa mı insin, kavga mı etsin, dövüş mü etsin? Devletin bir çare bulması lazım. Bu mağduriyetlik yeter artık. İnsanın canına tak etti. Arkadaşımın biri yanıma gelip oturup çay söyleyeceğim diye utanıyorum. Emekli adamım, burada ne yapacağız bilemiyorum. Emekli adam ne yapar? Sürünür. Ölmek daha iyi, yaşamaktansa ölmek daha iyi. Konuşacak çok şey var ama konuşmak istemiyorum. Kemeri sıka sıka artık kemer kalmadı. Bak kemerlerim hep delik oldu. Yeter artık, yeter. Canımıza tak etti. Ben mutlu değilim abi. Mutlu kent Sinop bu değil. Konuşamıyor, korku var insanlarda. Onun için ben bir şey diyemiyorum artık. Emeklinin derdini anlatacak hiç durumum yok. Yani 18 lira parayla geçinebiliyorsa buyursun baştakiler geçinsin. Onlar kendi kendine geçinsin. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşımın dediği gibi 2 simit, bir de çay 50 lira. Bu adam iki günlük yemeğini yiyor. Bir de akşam yemeği yiyecek."

"Aralık ayında cebimizden verdiklerinin birkaç katı çıktı"

Emekli Hadiye Karakan aylığıyla hiçbir şey yapılamayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tam bir sefalet maaşı. Hiç kimsenin bu fiyatla geçinebileceğini düşünmüyorum ve ayrıca nasıl dönüyor bu sistem diye de gerçekten mucizeyi merak ediyorum. Türk milletinin herhalde birbirbirine yardımlaşmasından kaynaklı yürüyor gibi geliyor. Yoksa imkansız, yani biz imkansızı başarıyoruz. Bununla ne ev kirası ödenir ne çocuk okutulur ne geçinilir ne de doğal gaz ödenir. Yani zaten vermeden aldılar. Aralık ayında cebimizden verdiklerinin birkaç katı çıktı. Yani bilmiyorum ben ne yapmaya çalıştıklarını. Gerçekten anlamış değilim."

Emekli Salih Danacı ise, "En az kira 15 bin lira Sinop'ta. 15 bin lira kira, geriye kalıyor 4 bin lira para. Bu parayla geçinmenin imkanı yok" dedi.