Sinop'ta Evde Kimlik Başvurusu Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sinop'ta Evde Kimlik Başvurusu Dönemi

Sinop\'ta Evde Kimlik Başvurusu Dönemi
23.01.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta evden çıkamayan yaşlı ve engellilere kimlik kartı başvurusu hizmeti sürüyor.

Sinop'ta nüfus müdürlüğüne gidemeyen yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlar için evde kimlik kartı başvurusu hizmeti aralıksız sürdürülüyor.

Sinop Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "Adreste Nüfus Hizmeti" personeli, il genelinde evlerinden çıkamayan vatandaşların kimlik başvurularını adreslerinde gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekipler, talep oluşturan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin evlerine giderek tüm işlemleri yerinde tamamlıyor. Görevliler, parmak izi alımından evrak imzalanmasına kadar çipli kimlik kartı için gerekli tüm başvuru sürecini mobil cihazlarla vatandaşların bulunduğu adreste gerçekleştiriyor. Özellikle 75 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere yatağa bağımlı hastalar ve engelliler için uygulama büyük kolaylık sağlıyor.

"Gezici Kayıt Terminali" ile yapılan hizmet sayesinde vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmazken hem zaman kaybı hem de ulaşım zorlukları ortadan kaldırılıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Evde Kimlik Başvurusu Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti İşletme mühürlendi Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti! İşletme mühürlendi
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 15:54:34. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Evde Kimlik Başvurusu Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.