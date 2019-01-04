Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Gemi Kazası

Sinop'ta Gemi Kazası

49 dakika önce

Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirleyen iki yük gemisi çarpıştı.

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Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirleyen iki yük gemisi çarpıştı.

Bölgedeki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken iki yük gemisi, Sinop'un doğal limanına sığındı.

"Muhammed Gümüştaş-5" isimli yük gemisi, demir tarayarak, limanda demirli "Verlaine" isimli gemiye çarptı.

Kazada her iki gemide de hasar oluştu.

Sinop Liman Başkanlığınca kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:21 Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Sinop, Güncel
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