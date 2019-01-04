Sinop'ta Gemi Kazası
49 dakika önce
Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirleyen iki yük gemisi çarpıştı.
Karadeniz Bölgesi
'nde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Sinop
'un doğal limanına demirleyen iki yük gemisi çarpıştı.
Bölgedeki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken iki yük gemisi, Sinop'un doğal limanına sığındı.
"Muhammed Gümüştaş-5" isimli yük gemisi, demir tarayarak, limanda demirli "Verlaine
" isimli gemiye çarptı.
Kazada her iki gemide de hasar oluştu.
Sinop Liman Başkanlığınca kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:21 Kaynak: AA
Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak