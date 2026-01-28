Sinop'ta Gıda Fiyatlarına Denetim - Son Dakika
28.01.2026 13:45
Sinop'ta ramazan öncesi gıda fiyatları denetlenerek, haksız rekabet ve fırsatçılık önlenmeye çalışıldı.

Sinop'ta, ramazan ayı öncesi zincir market şubelerinde ve alışveriş mağazalarında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fiyat artışı denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetim düzenledi.

Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Haksız rekabetin, fahiş fiyat artışının ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini inceleyen ekipler, meyve ve sebzelerin geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Selim Aykan, denetim sonrası gazetecilere, yaklaşan ramazan ayı sebebiyle Türkiye'de denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Başta zincir marketler olmak üzere yeme içme yerleri, kasaplar ve fırınlarda denetimleri artırdıklarını vurgulayan Aykan, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz denetimlerde, aykırılıklarla ilgili hassasiyetle etiket kontrolü denetimlerini, bazı marketlerde aykırılıkla ilgili idari işlem yaptık. Her aykırılık başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız, kasada fiyat farklılığına maruz kaldığında haksız fiyatla ilgili mobil bildirim üzerinden bildirecekleri gibi CİMER üzerinden de şikayette bulunabilir. Vatandaş, isterse dilekçeyle bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne başvurarak haklarını arayabilir. Ticaret İl Müdürlüğü olarak ilçelerde de denetimlerimizi artırarak devam edeceğiz."

Kaynak: AA

