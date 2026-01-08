Sinop'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un huzur adası kimliğini korumak ve kenti daha güvenli hale getirmek amacıyla güvenlik güçlerinin aralıksız görev yaptığını söyledi.

Bu kapsamda il genelinde 964'ü emniyet, 782'si jandarma ve 40'ı sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 1786 personelin gece gündüz sahada olduğunu vurgulayan Özarslan, geride kalan 2025 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam asayiş olaylarında yüzde 11, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9 ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20 oranında azalma sağlandığını aktardı.

Suçların aydınlatma oranlarına da değinen Özarslan, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 95 aydınlatma oranına ulaşıldığını dile getirdi.

Vali Özarslan, aranan şahıslara yönelik 2025 yılında yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik aranması bulunan 903 şahsın yakalandığına dikkati çekerek, şehrin güvenliği için şok uygulamalar, huzur operasyonları ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgiler paylaşan Vali Özarslan, 2025 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 11, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 31 ve tutuklu sayısında yüzde 100 artış sağlandığını kaydetti.

Vali Özarslan, terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonlarla ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"2025 yılında bu alanda 9 adet operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 3 şahıs ifade sonrası serbest bırakıldı, 4 şahıs ise tutuklandı. Organize suçlar kapsamında da 6 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 70 şahıs yakalandı. 49 şahıs tutuklanırken, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

Toplantıda, trafik denetimlere yönelik faaliyetleri de değerlendiren Özarslan, "2025 yılı trafik verilerinin 2024 yılıyla karşılaştırıldığında ölümlü trafik kazalarında yüzde 33 oranında azalma sağlanmıştır. Buna karşın toplam kaza sayısında yüzde 12 artış yaşanmıştır. Denetimlerde, 62 bin adet ceza işlemi uygulanmış, 1090 adet araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 3 bin araç ise trafikten men edilmiştir." diye konuştu.

Vali Özarslan, kentte, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili ise şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızca 2025 yılında, 4281 saat deniz ve karada görev icra edilmiş, 798 tekne kontrol edilmiş, 6359 şahısın sorgulaması yapılmıştır. Su ürünleri kanunu, çevre kanunu, denizde can ve mal koruma hakkında kanun, limanlar kanunu, Türk ticaret kanunu, vergi usul kanunu, pasaport kanunu kapsamında toplam 96 tekne ve 205 şahıs hakkında idari para cezası uygulanmıştır."