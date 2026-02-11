Sinop'ta Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi

Sinop'ta Valilik tarafından hayata geçirilen "Halk Oyunlarımız Kültürel Mirasımızdır" Projesi kapsamında öğrenciler arası halk oyunları yarışması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen yarışmada, öğrenciler oluşturdukları gruplarla Sinop, Artvin ve Silifke yörelerine ait halk oyunları gösterileri sundu.

Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen yarışma sonunda dereceye giren halk oyunları ekiplerine kupa ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, eğitimin sadece akademik bilgiden ibaret olmadığını söyledi.

Hayata geçirdikleri projeyle öğrencilerin birlikte iş yapmanın gururunu yaşayarak, ekip ruhunu yaşama fırsatı yakaladıklarını anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"Buradaki temel amacımız, evlatlarımızı akademik yeteneklerinin yanı sıra manevi, kültürel ve sosyal yönden tam anlamıyla bütünleşik bir şekilde yetiştirmek. Burada çocuklarımız bir aile olmanın, bir ekip ruhuyla hareket etmenin ve toplum önünde öz güvenle var olmanın deneyimini yaşadılar. Hayat bir oyundan ibarettir ve bu disiplini, takım çalışmasını küçük yaşta öğrenmeleri gelecekleri için kritik önem taşıyor."