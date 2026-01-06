Sinop'ta Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Sinop'ta Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kurtarıldı

06.01.2026 16:45
Sinop'ta seyir halindeki sürücü kalp krizi geçirince sağlık ekipleri hızlı müdahale yaptı.

Sinop'ta seyir halindeyken kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gelincik Mahallesi Pervane Yokuşu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 34 EC 3019 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Aracın kontrolünü kaybetmeye başlayan sürücünün durumunu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüye ilk müdahale araç içerisinde ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gerçekleştirilen kritik müdahalenin ardından sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle Pervane Yokuşu'nda trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

