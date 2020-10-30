Sinop'ta kaybolan 98 yaşındaki kişiden 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Sinop'ta kaybolan 98 yaşındaki kişiden 5 gündür haber alınamıyor

Sinop'un Gerze ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İlçeye bağlı Şehli köyünde yaşayan ve 5 gün önce hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyen Hasan Demirci için ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanda yürütülen çalışmalarda henüz Demirci'ye ait ize rastlanılmadı. Arama çalışmalarına eğitimli iz sürme köpekleri ile köy sakinleri de destek veriyor.

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