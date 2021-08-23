SİNOP'TA SEL KAYIPLARI, KARADENİZ'DE ARANIYOR - Son Dakika

SİNOP'un Ayancık ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, kayıp kişiler için arama çalışmaları devam ediyor. 21 dalgıç polis, botlarla denizde arama yapıyor.

Kentte, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. İlçede selin izlerinin silinmesi için temizlik ve onarım çalışmaları devam ederken, kayıp vatandaşlar da aranıyor. Sel bölgesine sevk edilen 21 dalgıç polis, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sinop'ta 3 bölgede görev yapan dalgıç polisler, Ayancık Limanı'nda dönüşümlü olarak arama faaliyetlerinde bulunuyor.

Dalgıç polislerin denizde yoğunlaştığı arama çalışmalarında kullandığı scooter cihazları ise ekibin işini daha da kolaylaştırıyor.