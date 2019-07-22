Son Dakika Haberleri: Sinop'ta silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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Sinop'ta silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

51 dakika önce

Sinop'ta gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.

Sinop'ta silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, System.String[]
Sinop'ta gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, Sinop Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet olan Hakan Yıldırım ve Özkan Özkaya arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Hakan Yıldırım, pompalı tüfekle Özkan Özkaya'yı bacağından yaraladı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Hakan Yıldırım, yaklaşık bir saat sonra emniyet güçlerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - SİNOP
Hakan Yıldırım, Yeni Mahalle, kavga, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
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