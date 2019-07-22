Sinop'ta silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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Sinop'ta gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
'ta gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.
Olay, Sinop Yeni Mahalle
Dr. Ahmet Örs
Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet olan Hakan Yıldırım
ve Özkan Özkaya arasında kavga
çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Hakan Yıldırım, pompalı tüfekle Özkan Özkaya'yı bacağından yaraladı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Hakan Yıldırım, yaklaşık bir saat sonra emniyet güçlerine teslim oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - SİNOP
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