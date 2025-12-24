Sinop\'ta Yangın Alarmı Kısa Panik Yarattı

Sinop'ta erkek öğrenci yurdunda çalan yangın alarmı kısa süreli paniğe neden oldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir yangın olmadığı, alarmı sigara dumanının çalıştırdığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, KYK Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda yangın alarmı devreye girdi. Alarmın çalmasıyla birlikte öğrenciler tedbir amaçlı olarak bina dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yangın olmadığı, alarmın sigara dumanından kaynaklandığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alarm sistemi kapatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmazken, kısa süreli panik yaşayan öğrenciler daha sonra tekrar yurda alındı. - SİNOP