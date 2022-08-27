Sinop'un Ayancık ilçesinde şantiye şefi olarak çalışan mühendis Fuat Uygun'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. İlçeye bağlı Cevizli Mahallesi üzerindeki ikametinde ekipler tarafından yapılan incelemede Uygun yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Uygun'un hayatını kaybettiğini bildirdi, cansız bedeni sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta iki gündür haber alınamayan mühendis evinde ölü bulundu - Son Dakika

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