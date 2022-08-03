Sinop'ta iş yerine girip malzemelere zarar verdiler - Son Dakika
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Sinop'ta iş yerine girip malzemelere zarar verdiler

03.08.2022 15:23
Sinop'ta iş yerine girip malzemelere zarar verdiler

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir işletme sahibi sabah dükkanını açmaya geldiğinde kapıdaki camın kırık, yerlerin ıslak ve sandalyelerin kırık olduğunu görünce polise haber verdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir işletme sahibi sabah dükkanını açmaya geldiğinde kapıdaki camın kırık, yerlerin ıslak ve sandalyelerin kırık olduğunu görünce polise haber verdi.

Olay, gece saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Y.'e ait bir kıraathane işletmesine giren kişi yada kişiler işyerinde bulunan cam, sandalye ve masalara zarar vererek ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde kıraathaneye geldiğinde durumu fark eden işletme sahibi polise haber verdi. Olay yerine gelen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zarar gören malzemeleri incelemeye aldı, iş yerine giren kişi yada kişiler hakkında inceleme başlattı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, Hisarcık, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta iş yerine girip malzemelere zarar verdiler - Son Dakika

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