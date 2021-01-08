Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan su kullanımında hassasiyet çağrısı - Son Dakika

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, su kullanımında hassasiyet çağrısında bulundu.

Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun değerinin çok fazla daha anlaşıldığı günlerden geçildiğini söyledi.

Sinop olarak içme suyu konusunda şimdilik bir sorun yaşamadıklarını ancak herkesi su kullanımında hassasiyet göstermeye davet ettiğini vurgulayan Karaömeroğlu, "Erfelek Barajı, bu haliyle dahi kente bir yıl içme suyu sağlayabilir öngörüsünü taşıyoruz. Kuraklık nedeniyle bir azalma mevcut ama şu haliyle bile ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyorum." dedi.

Vahşi sulama ile tarım alanlarının sulanmasıyla ilgili sıkıntı yaşamanın muhtemel olduğunu aktaran Karaömeroğlu, "Tarım alanlarını sulamada bir sıkıntı olabilir. Vahşi sulamayla olmaz artık. Bizim sulama sistemimiz genelde hep kanallarla yapılıyor. Vahşi sulamadan kesinlikle vazgeçilip, damlama sistemine geçilmesi çok önemli. Çünkü kuraklık küresel bir sorun artık. Gelecek yıllarda sorun yaşamamak için önlemler almak zorundayız." ifadesini kullandı.

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