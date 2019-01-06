Sırbistan'da Noel Kutlamaları
10 dakika önce
Batı Balkan ülkelerinde Ortodoks nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sırbistan'da Noel Bayramı arifesi kapsamında ateş yakıldı.
Batı Balkan ülkelerinde Ortodoks nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sırbistan
'da Noel Bayramı arifesi kapsamında ateş yakıldı. Ortodoksların Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettiği 7 Ocak öncesi başkent Belgrad
'daki Aziz Sava Kilisesi önünde toplanan kalabalık ateş yakıp Ortodoks Noel'ini karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:43 Kaynak: AA
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