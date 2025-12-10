Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı - Son Dakika
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı
10.12.2025 17:17
Sosyal medya fenomeni Şırdancı Mehmet'in kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gerçek adı Mehmet Sur olan fenomen 'Şırdancı Mehmet'in kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

ŞIRDANCI MEHMET ARACIYLA BİR KADINA ÇARPTI

Sosyal medya fenomeni 'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Sur'un kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

KOLU VE BACAĞI KIRILDI

İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (5)

  • Sevinç Ak Sevinç Ak:
    Bu adam iki eliyle hicbirseyi duzeltemiyor 66 0 Yanıtla
  • Kerim Cüceler Kerim Cüceler:
    Beceriksiz araba bile kullanamıyor yazık o kadına 22 1 Yanıtla
  • kaya1985 kaya1985:
    bu adamida haber ediyorsunuz yaaa 14 0 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    buna el arabası verin araba neyine 13 0 Yanıtla
  • Gokhan Gokhan:
    Ulan bir adam herşeydemi beceriksiz olur sakar şakir ya 0 0 Yanıtla
