ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN FOTOĞRAFINI ESKORT SİTELERİNDE PAYLAŞAN KADIN HAKKINDA YENİ SUÇ DUYURUSU

? İSTANBUL'da işten çıkarılınca, şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddiasıyla yargılanan Havva Gülşen(40) hakkında, son çalıştığı iş yerinin sahibi Mücahit Gözel tarafından da suç duyurusunda bulunuldu. Gözel dilekçesinde "Bir kişi 170 tane aynı suçu işleyerek hala elini kolunu sallayarak gezebiliyorsa daha ne yapması gerekiyor, cinayet mi işlemesi gerekiyor?" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Havva Gülşen'in mağdurların fotoğraflarının altına hukuka aykırı paylaşımlar yaptığı, sosyal çevresinde itibarsızlaştırmayı hedefleği belirtildi. Dilekçede sosyal medyadaki bu paylaşımlar nedeniyle, mağdurların aile hayatının kötü yönde etkilendiği, şüphelinin farklı numaralardan sürekli ve ısrarcı şekilde mesajlar atarak tehdit ettiği ifade edildi.

Şüpheli hakkında başka mağdurlara karşı 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından, daha önce de dava açıldığı hatırlatıldı. Dilekçede şüphelinin tutuklanması ve hakkında 'Tehdit', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Kişisel verilen izinsiz kaydedilmesi ve KVKK'nın ilgili hükümlerinin ihlali' suçlarından dava açılması talep edildi.

"SALDIRILARIN HEDEFİNDEYİM"

Suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklama yapan Mücahit Gözel, "Yaklaşık 3 yıldır birçok iş insanını hedef almış olan Havva Gülşen'in son mağduru benim. Şirketimde çalıştığı 3 ay sonra fark ederek, önlemler aldık. Sonrasında o da bize karşı hain saldırılarını yapmaya başladı. Havva Gülşen ismini internette arattığımda, daha önceki mağdurlara yaptıklarını gördüm. Bizzat hepsine şahit oldum. Şu anda aynı saldırıların hedefindeyim" dedi.

"170 SUÇ DOSYASI VAR"

Son bir haftadır Havva Gülşen'in kendisine saldırdığını öne süren Gözel şöyle devam etti: "Çalışmış olduğum hastanelerle ve personellerime karşı ahlaksızca saldırılarda bulunuyor. Şahsın adına sosyal medya hesapları açıp itibar zedeleyici isnatlarda bulunuyor. Bu kadının bugüne kadar 170 suç dosyası var üzerinde. Maalesef şu an bu durumda olmamın tek sebebi işlemeyen yargı. Sayın savcılarım ve hakimlerim, aynı durum sizin itibarınızı zedeleyecek şekilde yapılsaydı veya sizin çocuklarınıza aynı şekilde şantaj yapılmış olsaydı, müstehcen sitelerde paylaşılmış olsaydı, aynı şekildeki bu rahat tavrınızı sergileyebilecek miydiniz? Saldırılar yapılmaya devam ediyor. Bu çocukların gelecekleri şu an ölmüş durumda, bazıları psikolojik tedavi görmeye başladı."

"BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ ÖLDÜRMEK ZATEN CİNAYET"

Gözel, "Aynı şekilde ev hanımları, şu anda sosyal medya hesaplarını kapattı. Üst düzey yönetici pozisyonunda çalışan kişiler aynı şekilde çalışmayı bıraktılar. Şu anda çalışmış olduğum hastanelerin bir kısmı da benimle sözleşmeyi feshedecek duruma gelmek üzereler. Yargının adaletli bir şekilde işlemesini bekliyorum. Bir kişi 170 tane aynı suçu işleyerek hala elini kolunu sallayarak gezebiliyorsa daha ne yapması gerekiyor, cinayet mi işlemesi gerekiyor? Bir çocuğun geleceğini öldürmek zaten bana göre bir cinayet. Lütfen benim yakarışım benim gibi olan mağdurların son yakarışı olsun. Şu an saldırılar yeniden başladı. Eğer siz bir an önce bunun önüne geçmezseniz benim başıma gelenler başkalarının da başına gelecek" diye konuştu.

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Havva Gülşen hakkında geçtiğimiz şubat ayında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başka bir müştekinin şikayeti üzerine de dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Gülşen'in 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Havva Gülşen'in müşteki B.K.'nin cep telefon numarasını, şahsi ve ikametinin fotoğraflarını 5 Ekim 2021 tarihinde 'eskort' yazarak paylaştığı anlatıldı. Tanımadığı insanların müşteki B.K.'yi telefonla arayarak rahatsız etmesi üzerine B.K.'nin şikayetçi olduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. B.K.'nin şikayet dilekçesinde şüpheli Havva Gülşen'in kendisine 'Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben, ben sizi daha iyi araştırıyorum' şeklinde mesajlar attığı da iddianamede vurgulandı. İddianamede müşteki B.K.'nin kişisel verilerini, telefon ve adres bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan kişinin şüpheli Havva Gülşen olduğu değerlendirmesi yapıldı.