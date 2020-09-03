"Sırlar Kitabı" - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

Aksiyon filmlerinin aranan yıldızı Bond kızı Olga Kurylenko, Matrix serisinin kötü adamı olarak tanınan Lambert Wilson ve Netflix'in popüler dizilerinden yıldızı parlayan Alex Lawther'ın başrollerinde olduğu gerilim filmi "Sırlar Kitabı" izleyici ile buluşacak.

Regis Roinsard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Belçika ve Fransa ortak yapımı film; Dedalus isimli çok satan roman serisinin üçüncü kitabının aynı anda çevrilmesi için bir eve çağrılan dokuz farklı ülkeden tercümanın, kitabın ilk 10 sayfasının internete sızması sonrası zan altında kalmalarıyla gelişen gerilimli olayları konu ediniyor.

imasyon filmi "Penguenler Takımı Uzayda", penguen pilotlar Flip ve Zooey'nin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.