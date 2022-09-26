Şırnak haber | Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19- 25 Eylül'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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