İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19- 25 Eylül 'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak haber | Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

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