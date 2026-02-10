Şırnak için kar ve yağmur uyarısı! - Son Dakika
Şırnak için kar ve yağmur uyarısı!

10.02.2026 20:37
Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve kar için vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar kentin doğusundaki Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve heyelan ile don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

